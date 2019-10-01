Необычный объект выставлен на торги за 85 миллионов рублей

На аукцион выставлены здание Горьковской атомной станции теплоснабжения (АСТ) и земельный участок под ним. Цена объектов составляет 85,2 млн. руб.

Как сообщает "ФедералПресс", на аукцион недвижимость попала от Министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области.

Отмечается, что АСТ представляет собой недостроенное 8-этажное здание площадью 13,8 тыс. кв. м, а участок земли – 32,6 тыс. кв. м.

Торги назначены на 7 ноября.