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На аукцион выставлены здание Горьковской атомной станции теплоснабжения (АСТ) и земельный участок под ним. Цена объектов составляет 85,2 млн. руб.
Как сообщает "ФедералПресс", на аукцион недвижимость попала от Министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области.
Отмечается, что АСТ представляет собой недостроенное 8-этажное здание площадью 13,8 тыс. кв. м, а участок земли – 32,6 тыс. кв. м.
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