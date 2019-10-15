Проект черноморской гавани в Анаклии из-за отсутствия инвесторов может зачахнуть на стадии копания дна

Грузинская оппозиция обвинила власти страны в провале строительства самого глубоководного порта на Черном море "по заказу России". Об этом заявил председатель парламентской фракции "Единого национального движения" Роман Гоциридзе.

"Во вторник, когда истек срок представления Анаклийским консорциумом инвесторов, официально стало понятно, что по желанию России лидер правящей "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили похоронил проект", – цитирует "Взгляд" оппозиционера.

Он добавил, что правительство страны, "чтобы не было жесткой реакции международного сообщества", просто сообщит "о сдвиге сроков и графиков, но реально проект осуществлен не будет".

Еще один представитель оппозиции, депутат от партии "Европейская Грузия" Давид Бакрадзе подтвердил, что "власти всячески мешают консорциуму выполнить обязательства". Он отметил, что ранее объединение покинул крупнейший инвестор из США – группа "Конти", а "новые инвесторы не нравятся правительству". И всю вину за это возложил на кабмин.

Поскольку 15 октября истек срок выполнения консорциумом ряда инвестиционных обязательств, вице-премьер Майя Цкитишвили напомнила, что у Тбилиси есть право разорвать подписанный три года назад договор с синдикатом.

Порт Анаклия глубиной в 16 метров должен приступить к работе в 2020-2021 годах. Его строительство началось в 2017-ом, когда начали копать дно. Отмечается, что гавань может стать конкурентной Новороссийскому порту по контейнерным перевозкам из стран Азии на Запад. Однако существует и иное мнение – это больше проект американцев, мечтающих использовать его под свои военные интересы и партнеров по НАТО.

Очень показательны в этой связи комментарии пользователей, которые удивлены, почему грузины до сих пор не позвали на помощь знатных копателей Черного моря – древних укров (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"И куда они грузы от туда попрут? В горы што ли к себе? Конкурент Новороссийску. Смешно. Потому Иванишвили его и схлопывает. Чисто военная составляющая, нагрузка на бюджет и убытки для небогатой Грузии", "Интересно, а какая страна находится к западу от Грузии", "У голодранцев нет грошей на строительство порта, а виновата Россия", "Позовите хохлов. Они Чёрное море выкопали – что им какой то порт?!", "Вот так Путин. Пока его не было хохлы себе Чёрное море успели выкопать. А теперь из-за Путина грузины даже ямку в этом море выкопать не могут".