Подорожание уже назвали беспрецедентным

С 28 октября 2019 г. компания "Победа" поднимет цену на билеты из зарубежных аэропортов в Россию на 25 евро (около 1,8 тыс. рублей).

Об этом "Ведомостям" рассказала представитель авиаперевозчика Елена Селиванова. Цена проездного документа вырастет, так как клиенты будут оплачивать стоимость регистрации в зарубежных аэропортах.

"Каждый иностранный аэропорт устанавливает свой размер платы за регистрацию на стойках, в среднем это составляет около 25 евро", –

объяснила Селиванова.

При этом в России нет такого отдельного сбора, он включается в общие аэропортовые сборы. В среднем, билеты на "Победу" станут дороже на 40%. По словам представителя авиакомпании, ранее такого одномоментного скачка цен у компании никогда не было. Средняя цена билета лоукостера в одну сторону на международных линиях прошлой зимой равнялась 4,5 тыс. рублей.

