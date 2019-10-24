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Утечка денег: держать средства на картах стало опасно

Утечка денег: держать средства на картах стало опасно
Фото: pixabay.com
На черный рынок слили базу данных миллиона банковских клиентов

Держатели кредитных карт рискуют попасть в неприятную историю. Погашая задолженность перед банком, заемщик может пополнять вовсе не свой, а открытый без его ведома мошенником счет.

Дело в том, что база данных "Сбербанка" с 2015 года на миллион строк попала на черный рынок, сообщил "Коммерсантъ". В ней содержатся паспортные данные, адреса проживания и регистрации, номера телефонов и счетов с остатком или суммой долга, уточняет "ФедералПресс". 

Также слиты аудиозаписи разговоров клиентов банка со специалистами колл-центра. Последняя "выгрузка" датирована 25 сентября. Под ударом оказались владельцы кредиток и займов в десяти территориальных банках. Данные одного клиента продавец оценил в 30 рублей, передает "URA.RU".

Сегодня, 24 октября, об очередной утечке сообщили "Известия". По сведениям издания, косвенно пострадали 11,5 тыс. пользователей. Однако в самом банке эту информацию опровергли. 

"Вся официальная информация по этой теме была опубликована банком ранее. Мы не комментируем информацию, которая относится к категории слухов и домыслов", – цитирует заявление финансовой организации ТАСС. 

В середине октября она отчитывалась о пропаже данных. Это, к слову, чревато для заемщика новыми кредитами, которые охотно раздают по упрощенной схеме микрофинансовые организации. Также мошенники могут воспользоваться личными средствами жертвы, совершать махинации по ее документам, в том числе с недвижимостью, создать электронный кошелек.

Ксения АНДРЕЕВА
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