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Глава "Роснефти" Игорь Сечин предупредил россиян о глобальной валютной войне. По версии топ-менеджера, ее последствия предвидеть невозможно.
Однако уже сейчас понятно, что противостояние вызовут сниженные процентные ставки в ряде стран. Впрочем, этот процесс уже запущен в Индии, Таиланде, Новой Зеландии и Китае, отметил Сечин.
"Дальнейшие шаги по ослаблению национальных валют увеличивают вероятность глобальной валютной войны с крайне непредсказуемыми последствиями", – констатировал президент нефтегазовой компании, передает РИА "Новости".
По его словам, современная экономика стала заложницей трех обстоятельств, которые могут привести к мировой рецессии. Сюда входят "экономическое и технологическое противостояние США с Китаем, торгово-тарифные и валютные войны, санкции США против крупнейших производителей нефти".
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