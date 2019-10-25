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Белоруссия отказалась от российских денег

Минск не нуждается в кредитах Москвы

Необходимости в займе на сумму около 600 миллионов долларов у белорусов нет. Такое заявление сделал министр финансов страны Максим Ермолович. Он подчеркнул, что Минск не нуждается в "политических кредитах".

"Мы не рассматриваем в качестве источника финансирования кредит правительства Российской Федерации и, собственно, не ведем переговоры по поводу этого кредита", – цитирует его ТАСС.

Вместе с тем глава минфина добавил, что от китайских денег Белоруссия не отказалась бы. Минск рассчитывает получить кредит от Пекина примерно на 500 миллионов долларов в эквиваленте, передает РИА Новости.


Кристина ЧЕРНИКОВА
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