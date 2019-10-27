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Названы точные сроки окончания строительства "Турецкого потока"

Названы точные сроки окончания строительства
Фото: www.globallookpress.com
Газопровод пообещали ввести в эксплуатацию до конца года

Министр энергетики РФ Александр Новак рассказал о дате окончания строительства "Турецкого потока".

По его словам, работы продолжаются и закончатся точно в срок.

"Строительные работы продолжаются, идут. И гарантирует подрядная организация ... что они будут закончены своевременно",

сказал Новак в программе "Москва. Кремль. Путин".

Газопровод "Турецкий поток" будет состоять из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запуск газопровода планируется до конца 2019 года.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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