Группа "САФМАР" Михаила Гуцериева и банки "Траст" и "Открытие" сделали серьезный шаг. Коммерческие организации подписали с российским многоотраслевым конгломератом соглашение об урегулировании споров. Разногласия возникли на почве приобретения активов с баланса "Траста" и в связи с последней транзакцией ПАО "Бинбанк" и АО "Рост Банк", уточняется на сайте промышленно финансовой группы.

В частности, стороны договорились, что "САФМАР" приобретет активы интересующих ее компаний, которые в будущем принесут группе прибыль. Кроме того, она аннулирует иски к "Трасту" и "Открытию". А те, в свою очередь, откажутся от своих претензий к ее акционерам и руководству.

Отмечается, что данное соглашение миновало контролировавшего Бинбанк, Рост Банк, МДМ-Банк и другие санированные банки Микаила Шишханова и ряд топ-менеджеров финансовых организаций. С ними будет проведена "отдельная работа".



При помощи консультантов со стороны удалось выяснить, что Михаил Гуцериев не причастен к вылившимся на сумму в 330 млрд руб. операциям, которые расследовал банк "Траст". Председатель совета директоров ПФГ "САФМАР" хотел докапитализировать Бинбанк и Рост Банк. С этой целью в феврале 2017 года он вошел в состав директоров кредитных компаний, то есть за 8 месяцев до санации первого. А уже в сентябре Центробанк запланировал финансовое оздоровление обеих кредитных организаций.

"Эта новость была превратно воспринята рынком – будто Михаил Гуцериев и "САФМАР" в одночасье стали ответственны за все накопившиеся за годы работы Бинбанка, МДМ-Банка, Рост Банка и других санированных банков проблемы, к которым ни Группа "САФМАР", ни ее руководитель не имеют никого отношения. Тщательное финансовое расследование, проведенное представителями "Траста" и "Открытия", расставило все на свои места: ни Михаил Гуцериев лично, ни группа "САФМАР" не являлись выгодоприобретателями каких-либо нерыночных сделок Бинбанка и Рост Банка",

– пояснили в промышленно-финансовой группе добавив, что ранее в отношении нее распространялась "откровенно грубая ложь", которая всплыла благодаря подписанному соглашению. Таким образом, попытка дискредитировать среди делового сообщества многоотраслевой конгломерат, который входит в десятку самых успешных корпораций России, с треском провалилась.

Как говорится в заявлении Группы Софмар, соглашение с банком "Траст" доказало, что ряд СМИ, опубликовавших ранее информацию о триллионных долгах группы "САФМАР" и связывавших при этом Группу с проблемами санированных банков, распространили таким образом недостоверную информацию, что повлекло за собой дискредитацию, деятельности группы среди делового сообщества. Подписанное соглашение убедительно свидетельствует, что группа "САФМАР" является эффективно работающей структурой, по своим производственно-финансовым показателям входящей в десятку ведущих корпораций страны.

