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Экономят бензин: в России раскрыли обман автозаправок

Фото: Ведомости/ТАСС
Фото: Ведомости/ТАСС
С недобросовестными продавцами борются всеми возможными способами

В 2019 г. на каждой пятой российской АЗС автомобилистам недоливали бензин.

"Сейчас недолив на АЗС проверяется Росстандартом при проведении плановых и внеплановых проверок в присутствии представителей АЗС... В этом году недолив обнаружили почти в 20% случаев", –

рассказал РИА "Новости" глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Министр подчеркнул, что для борьбы с этим злоупотреблением разработан и реализуется ряд мер. Один из предложенных ведомством законопроектов предполагает применение оборотных штрафов за недолив: 1% суммы выручки от реализации товаров, однако не менее полумиллиона рублей. За повторное нарушение размер штрафа увеличивается. Кроме того, наказание за недолив будет предусмотрено и в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).

Глава Минпромторга пояснил, что недобросовестные продавцы обманывают расходомер с помощью современных приспособлений и специального программного обеспечения. Поэтому в 2020 г. для решения проблемы планируется ввести новый стандарт на топливораздаточное оборудование.

Валентина МАЙОРОВА

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