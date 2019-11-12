Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Вон из страны: Грузия заменила россиян на американцев

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Но хорошую статистику все равно сделали гости из РФ

Грузия заявила, что компенсировала отток российских туристов, который начался после запрета прямых авиарейсов с Тбилиси. Проблему якобы удалось решить благодаря гостям из других государств, хотя ранее бюджет Грузии потерял сотни миллионов долларов из-за отмененных поездок россиян.

По данным администрации туризма, общий поток из Зарубежья в январе–октябре этого года даже вырос на 6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сделать это удалось благодаря "активной маркетинговой кампании в США, Евросоюзе, а также странах Персидского залива, Саудовской Аравии и Центральной Азии".

А вот россиян в октябре приехало на 26,2% меньше – около 80 тыс. При этом за десять месяцев – 1,3 млн, что даже на 6% больше, чем в прошлом году.

Такие данные легко объяснить: запрет прямых авиарейсов между Россией и Грузией вступил в силу только 8 июля после антироссийских протестов в Тбилиси. Тогда указ о запрете российских перевозок подписал президент Владимир Путин. До этого граждане РФ активно ездили в Грузию и все равно сделали Тбилиси хорошую статистику. Если запрет сохранится, в следующем году показатели будут уже не столь радужными.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

В России вернут старые правила выхода на пенсию

Инициатива возникла из-за отъезда жителей трудоспособного возраста с Дальнего Востока

Трамп дал тайное поручение Вашингтону по конфликту в Керченском проливе

Белый дом официально так и не выступил с осуждением России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей