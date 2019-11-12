Вон из страны: Грузия заменила россиян на американцев

Но хорошую статистику все равно сделали гости из РФ

Грузия заявила, что компенсировала отток российских туристов, который начался после запрета прямых авиарейсов с Тбилиси. Проблему якобы удалось решить благодаря гостям из других государств, хотя ранее бюджет Грузии потерял сотни миллионов долларов из-за отмененных поездок россиян.

По данным администрации туризма, общий поток из Зарубежья в январе–октябре этого года даже вырос на 6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сделать это удалось благодаря "активной маркетинговой кампании в США, Евросоюзе, а также странах Персидского залива, Саудовской Аравии и Центральной Азии".

А вот россиян в октябре приехало на 26,2% меньше – около 80 тыс. При этом за десять месяцев – 1,3 млн, что даже на 6% больше, чем в прошлом году.

Такие данные легко объяснить: запрет прямых авиарейсов между Россией и Грузией вступил в силу только 8 июля после антироссийских протестов в Тбилиси. Тогда указ о запрете российских перевозок подписал президент Владимир Путин. До этого граждане РФ активно ездили в Грузию и все равно сделали Тбилиси хорошую статистику. Если запрет сохранится, в следующем году показатели будут уже не столь радужными.