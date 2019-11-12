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МКБ предлагает выгодную ипотеку под 4,6% годовых

МКБ предлагает выгодную ипотеку под 4,6% годовых
Фото:Михаил Почуев/ТАСС
Погашать кредит досрочно можно без штрафов уже с первого месяца

Московский кредитный банк (МБК) назвал новые ставки по ипотеке. Они начинают действовать с 12 ноября 2019 года. Теперь базовая ставка будет начинаться от 8,2% годовых, а минимальная ставка по партнерской программе от 4,6% годовых.

Предложенные МБК ставки по ипотечным кредитам являются одними из самых низких. Первоначальный взнос составляет 10% от желаемой суммы займа, а минимальная сумма кредита – 700 тыс. рублей. Погашать кредит перед банком можно досрочно уже с первого месяца.

"Текущая ситуация на рынке очень выгодна для заемщиков. Рекордно низкие ставки по ипотеке и в целом благоприятная эконмическая ситуация располагают к тому, чтобы решиться на ипотеку в этом году,

– прокомментировал Игорь Селезнев, начальник управления ипотечного кредитования МКБ.

Подать заявку на получение кредита с минимальным процентом можно через сайт Московского кредитного банка. Сотрудники рассматривают все источники дохода и в дальнейшем будут помогать клиентам на следующих этапах оформления документов. 

Дарья ПЕТРОВА

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