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Украина гонит "Газпром" с рынка ценных бумаг

Украина гонит "Газпром" с рынка ценных бумаг
Фото: www.globallookpress.com
Средства может "заграбастать" Киев

"Газпрому" пришлось отказаться от евробондов из-за неисполнения требований Стокгольмского арбитража по спору с украинским "Нафтогазом". Как сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник, на этой неделе российская компания не будет размещать евробонды в швейцарских франках.

Дело в том, что претензии на эти средства может выдвинуть Киев, который добивается решения Стокгольмского арбитража.

По мнению исполнительного директора НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко, "Газпром", скорее всего, проиграет в Стокгольме по своим исковым требованиям, так как они такие же, как в деле, уже проигранном российской компанией.

28 февраля 2018 года арбитраж в шведской столице удовлетворил иск "Нафтогаза" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. Как известно, Россия отказывается от транзита через Украину, построив "Северный поток – 2".

Учитывая долг украинской стороны, от "Газпрома" потребовали выплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд. Российская сторона обжаловала это решение, и 2 ноября "Нафтогаз" подал в арбитраж новое заявление.

Последний раз до настоящего времени "Газпром" размещал евробонды в феврале – на сумму $1,25 млрд под 5,15% годовых. Примерно половину выкупили инвесторы из США. Остальное – европейцы и россияне.

Александр ИЛЬИН

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