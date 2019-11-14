Российская компания следует всем международным принципам, инвестируя сотни миллиардов рублей в защиту окружающей среды

"Роснефть" собрала на своей площадке руководителей крупных зарубежных мейджоров энергетической отрасли. Вместе с топ-менеджерами компании они стали участникам семинара "Корпоративные подходы в области углеродного менеджмента". В частности, на мероприятии присутствовали президент BP Russia Дэвид Кэмпбел и глава Equinor Russia Элизабет Биркеланд Квалхейм, а также вице-президенты профильных направлений данных компаний.

Хозяева и гости обсудили актуальную проблему выбросов парниковых газов и поделились идеями, как сократить их количество, коснулись инновационных технологий в этой сфере. В итоге было принято решение непрерывно обмениваться опытом.

У нефтяной отрасли – важная миссия, констатировал глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Перед отраслью стоит задача по ликвидации энергетического неравенства, которая подразумевает не отказ от нефти и газа, а сбалансированное развитие традиционной и возобновляемой энергетики, повышение экологичности нефтегазового бизнеса и внедрение энергоэффективных технологий", – пояснил Сечин.



Российская компания заботится об окружающей среде, минимизируя воздействие на нее, в том числе сокращая парниковый эффект и делая акцент в производстве на экологически чистых продуктах. Она намерена войти в первый квартиль международных компаний по удельным выбросам парниковых газов.

Экологическая безопасность приписана в стратегии "Роснефть-2022". Одна из пяти приоритетных целей лидера российской отрасли – борьба с климатическими изменениями. А этим летом команда "Роснефти" пополнила список ведущих нефтегазовых компаний, которые выступают за снижение выбросов метана.

Ее "зеленые" инвестиции за последние пять лет перешагнули отметку в 240 млрд руб. Чуть меньше потрачено на утилизации попутного нефтяного газа.