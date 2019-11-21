Нибиру
- Человечеству конец: Нибиру лишит людей Солнца
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
393 новости
Сбербанк вслед за другими банками снизит ставки по ипотеке на квартиры в готовом жилье и новостройки. Об этом информирует РИА "Новости".
Теперь минимальной ставкой по ипотечному кредиту в новом жилье станет 6,5%, а вторичку можно будет приобрести с процентной ставкой в 8,5%.
Для тех, кто хочет купить готовую квартиру, ставки снизили на 0,3%, а для приобретения в новостройках на 0,4%. В шести регионах понижение составило 0,6%.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем