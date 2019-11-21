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Сбербанк присоединился к другим банкам и тоже снизил ипотечную ставку

Сбербанк присоединился к другим банкам и тоже снизил ипотечную ставку
Фото: Ведомости/ТАСС
Снижение составило 0,3% для желающих приобрести готовое жилье и 0,4% для покупки в новостройке

Сбербанк вслед за другими банками снизит ставки по ипотеке на квартиры в готовом жилье и новостройки. Об этом информирует РИА "Новости". 

Теперь минимальной ставкой по ипотечному кредиту в новом жилье станет 6,5%, а вторичку можно будет приобрести с процентной ставкой в 8,5%. 

Для тех, кто хочет купить готовую квартиру, ставки снизили на 0,3%, а для приобретения в новостройках на 0,4%. В шести регионах понижение составило 0,6%. 

Сергей САЗОНОВ

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