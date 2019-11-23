Норвегия и Турция задумались о покупке SSJ-100

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О заинтересованности в российских самолетах со стороны норвежцев заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Он отметил. что диалог о поставках SSJ-100 ведется, но конкретных решений пока нет. Об этом пишет ТАСС.
Среди возможных покупателей – и Турция. Переговоры о поставках "Суперджета" и МС-21 ведет Объединенная авиастроительная корпорация. Об этом сообщил ее глава Юрий Слюсарь, передает "Интерфакс".
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем