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Москва позаботится о нефтяных уступках от ОПЕК

Москва позаботится о нефтяных уступках от ОПЕК
Фото: www.globallookpress.com
Детали просьбы не разглашаются

Россия может поднять вопрос о нефтяных послаблениях в рамках договора с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК), именуемого ОПЕК+. Они касаются уменьшения доли в мировом сокращении добычи черного золота. 

Минэнерго, по информации "Ведомостей", намерено вести речь о квоте в Вене через неделю. Там состоится заседание ОПЕК, где страны-участницы обсудят участь действующего до апреля 2020 г. соглашения ОПЕК+. 

С 2017 г. Россия сократила добычу нефти на 228 тыс. баррелей в сутки. Какая квота Москве необходима сейчас, не уточняется.

Известно лишь, что окончательная цифра зависит от объема газового конденсата, который наша страна учитывает при расчете максимальной квоты. Новые месторождения нефти в Арктике и Восточной Сибири увеличили количество данного вида топлива. 

Ксения АНДРЕЕВА

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