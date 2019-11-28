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Отрежем Украине газ: терпение "Газпрома" иссякло

Отрежем Украине газ: терпение "Газпрома" иссякло
Фото: www.globallookpress.com
Москве надоело церемониться с Киевом

Российский топливный монополис не собирается больше сюсюкаться с "Нафтогазом" и терпеть его капризы, решительно заявили в "Газпроме". Без нового транзитного договора, подписывать которое не торопится Киев, Москва перекроет газовую трубу 1 января 2020 года, ровно в 10 утра по мск.

О предупреждении энергетической компании РФ поведал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко. Он отметил в интервью немецкому изданию Deutsche Welle, что Незалежная получила соответствующее письмо. 

При этом топ-менеджер дал честное слово, что Киев не станет перекрывать вентиль и "воровать российский газ", если стороны не придут к соглашению. В этом случае Украина закачает голубое топливо в подземные хранилища, где оно будет дожидаться собственника с документами.

Мощность "склада"  оценивается в 30 млрд кубов, уточняет "Подмосковье сегодня". Сейчас он заполнен на треть. Также Витренко заверил, что "Нафтогаз" не будет "забирать и потреблять" сырье. 

Напомним, прежний газовый контракт между Россией и Украиной прослужил верой и правдой без малого 10 лет. В декабре 2019 г. его срок подходит к концу. Москва призывает Киев забыть о взаимных претензиях. Только при этом условии возможно продление действующего документа или заключение нового. 

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

игорь
Ответить
почему бы просто не послать всех НХ
не хотят газа и не надо))
нам больше достанется
игорь
Ответить
почему бы просто не послать всех НХ
не хотят газа и не надо))
нам больше достанется
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