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Названа причина бедности россиян

Названа причина бедности россиян
Фото: www.globallookpress.com
Основная проблема заключается в давлении на российскую экономику со стороны Запада

Главные угрозы, которые могут пошатнуть финансовую стабильность в России, исходят извне, а не находятся внутри страны. Об этом говорится в новом обзоре Центробанка.

"Основные риски для российской экономики сейчас связаны с внешними факторами – прежде всего это обострение торговой и геополитической напряженности и, как следствие, более глубокое замедление глобального роста", – отмечают аналитики ЦБ.

Регулятор подчеркивает, что наша страна "в высокой степени интегрирована в мировую экономику и не изолирована от внешних угроз". На темпы экономического роста в РФ они оказывают влияние, прежде всего, через снижение спроса иностранных покупателей на сырьевые товары.

За первые шесть месяцев текущего года ситуация в отечественной экономике "несколько ухудшилась, в том числе на фоне происходящего замедления роста мировой экономики", указывается в докладе. В качестве причин такого негативного влияния называется "снижение внешнего спроса на товары российского экспорта, слабая динамика инвестиционной активности, а также временная жесткость бюджетной политики".

Из-за слабого роста реальных доходов населения за первые полгода произошло снижение годового темпа роста оборота розничной торговли (однако в октябре 2019-го зафиксировано ускорение роста показателя), что сохраняет риски "в корпоративном и розничном кредитовании", предупреждают в Центробанке.

Что касается ключевых рисков "внутренней уязвимости", к ним аналитики регулятора отнесли увеличение долговой нагрузки населения, валютизация банковского сектора, зависимость от внешнего финансирования, рост доли долгосрочных активов на фоне преимущественно краткосрочного фондирования.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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