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Главные угрозы, которые могут пошатнуть финансовую стабильность в России, исходят извне, а не находятся внутри страны. Об этом говорится в новом обзоре Центробанка.
"Основные риски для российской экономики сейчас связаны с внешними факторами – прежде всего это обострение торговой и геополитической напряженности и, как следствие, более глубокое замедление глобального роста", – отмечают аналитики ЦБ.
Регулятор подчеркивает, что наша страна "в высокой степени интегрирована в мировую экономику и не изолирована от внешних угроз". На темпы экономического роста в РФ они оказывают влияние, прежде всего, через снижение спроса иностранных покупателей на сырьевые товары.
За первые шесть месяцев текущего года ситуация в отечественной экономике "несколько ухудшилась, в том числе на фоне происходящего замедления роста мировой экономики", указывается в докладе. В качестве причин такого негативного влияния называется "снижение внешнего спроса на товары российского экспорта, слабая динамика инвестиционной активности, а также временная жесткость бюджетной политики".
Из-за слабого роста реальных доходов населения за первые полгода произошло снижение годового темпа роста оборота розничной торговли (однако в октябре 2019-го зафиксировано ускорение роста показателя), что сохраняет риски "в корпоративном и розничном кредитовании", предупреждают в Центробанке.
Что касается ключевых
рисков "внутренней уязвимости", к ним аналитики регулятора отнесли увеличение долговой нагрузки
населения, валютизация банковского сектора, зависимость от внешнего
финансирования, рост доли долгосрочных активов на фоне преимущественно
краткосрочного фондирования.
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