В приложении Московского кредитного банка "МКБ Онлайн" появились новые функции

Теперь для оформления заявки на ипотеку не нужно идти в банк, достаточно зайти в мобильное приложение. Там клиенту нудно указать цену желаемой для покупки недвижимости, первоначальный взнос и сумму ипотечного кредита. После чего с ним свяжется представитель МКБ, чтобы продолжить сотрудничество.

Для тех, у кого уже оформлен кредит, в приложении появилась полезная функция -возможность частичного или полного досрочного погашения кредита, доступная в разделе "Оплатить".

Также в "МКБ Онлайн" теперь есть функциясоздания автоплатежей, ранее реализованная только в интернет-банке.. Клиенты могут оплатить счета ЖКУ (ЕИРЦ, Мосэнергосбыт) и ГИС ГМП (штрафы ГИБДД, налоговые и судебные задолженности). После создания автоплатежа система будет в автоматическом режиме отслеживать поступление счетов и производить их оплату.