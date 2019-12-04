Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"МКБ Онлайн" усовершенствовали для клиентов

"МКБ Онлайн" усовершенствовали для клиентов
Фото: Ведомости/ТАСС
В приложении Московского кредитного банка "МКБ Онлайн" появились новые функции

Теперь для оформления заявки на ипотеку не нужно идти в банк, достаточно зайти в мобильное приложение. Там клиенту нудно указать цену желаемой для покупки недвижимости, первоначальный взнос и сумму ипотечного кредита. После чего с ним свяжется представитель МКБ, чтобы продолжить сотрудничество. 

Для тех, у кого уже оформлен кредит, в приложении появилась полезная функция -возможность частичного или полного досрочного погашения кредита, доступная в разделе "Оплатить".

Также в "МКБ Онлайн" теперь есть функциясоздания автоплатежей, ранее реализованная только в интернет-банке.. Клиенты могут оплатить  счета ЖКУ (ЕИРЦ, Мосэнергосбыт) и ГИС ГМП (штрафы ГИБДД, налоговые и судебные задолженности). После создания автоплатежа система будет в автоматическом режиме отслеживать поступление счетов и производить их оплату.

Марина МОНРО

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Вашингтон похвастался победами над "Северным потоком - 2"

Американцы не оставили надежд на полную заморозку проекта

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей