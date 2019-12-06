У госбанка не хватило бы денег на приобретение коммерческой организации

Домыслы о продаже Альфа-банка прокомментировал глава совета директоров и совладелец финансовой компании Петр Авен.

Обсуждаемая прошлой зимой в банковских кругах тема – это не больше, чем выдумка, пояснил он в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1". По словам топ-менеджера, никаких предложений от ВТБ не поступало, да и речи о продажи активов банка никогда не велось.

"Тут были какие-то легенды о ВТБ – это полный, полный бред", – заявил Авен.

Также разговор в студии зашел об эмиграции, на что совладелец одного из крупнейших банков страны честно ответил, что такая мысль в его голове может зародиться, но лишь при одном условии. Задуматься об отъезде из России он способен, разве что, на фоне уголовного преследования.

Впрочем, коренной москвич ни разу не хотел покинуть родину навсегда, поскольку ему здесь комфортно живется. В других странах, где он работал или путешествовал, отметил Авен, ему тоже было хорошо, но не до такой степени, как в РФ.

Почти год назад, в январе 2019 г., утку о покупке активов Альфа-банка банками ВТБ и UniCredit распространили журналисты в Financial Times. Деловая газета ссылалась на 7 информаторов, которые якобы поведали о не принесшем плодов неформальном разговоре, напоминает "DP.ru".

Причем зарубежное издание настаивало на том, что переговоры именно с ВТБ затянулись. Если с UniCredit они завершились более года назад, то с госбанком только к концу 2018-го. Однако глава последнего Андрей Костин еще в ноябре заверил, что ни "аппетита", ни запаса капитала для подобной сделки у ВТБ нет.