Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Совладелец "Альфа-банка" положил конец "легендам о ВТБ"

Совладелец "Альфа-банка" положил конец "легендам о ВТБ"
Петр Авен. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
У госбанка не хватило бы денег на приобретение коммерческой организации

Домыслы о продаже Альфа-банка прокомментировал глава совета директоров и совладелец финансовой компании Петр Авен.

Обсуждаемая прошлой зимой в банковских кругах тема – это не больше, чем выдумка, пояснил он в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1". По словам топ-менеджера, никаких предложений от ВТБ не поступало, да и речи о продажи активов банка никогда не велось.  

"Тут были какие-то легенды о ВТБ – это полный, полный бред", – заявил Авен. 

Также разговор в студии зашел об эмиграции, на что совладелец одного из крупнейших банков страны честно ответил, что такая мысль в его голове может зародиться, но лишь при одном условии. Задуматься об отъезде из России он способен, разве что, на фоне уголовного преследования.  

Впрочем, коренной москвич ни разу не хотел покинуть родину навсегда, поскольку ему здесь комфортно живется. В других странах, где он работал или путешествовал, отметил Авен, ему тоже было хорошо, но не до такой степени, как в РФ. 

Почти год назад, в январе 2019 г., утку о покупке активов Альфа-банка банками ВТБ и UniCredit распространили журналисты в Financial Times. Деловая газета ссылалась на 7 информаторов, которые якобы поведали о не принесшем плодов неформальном разговоре, напоминает "DP.ru".

Причем зарубежное издание настаивало на том, что переговоры именно с ВТБ затянулись. Если с UniCredit они завершились более года назад, то с госбанком только к концу 2018-го. Однако глава последнего Андрей Костин еще в ноябре заверил, что ни "аппетита", ни запаса капитала для подобной сделки у ВТБ нет.

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Появились подробности смерти сбежавшего в США майора КГБ

Сотрудник комитета безопасности долго болел

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей