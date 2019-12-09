В Киеве хотят спросить у Москвы за Крым и Донбасс

Правительство Владимира Зеленского впервые выдвинуло финансовые претензии России. Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов накануне встречи нормандской четверки заявил, что из-за действий России украинская экономика после 2014 года потеряла от $50 до $150 миллиардов.

"Прямые потери в 2014-2015 годах составили 15-20% от ВВП. Стоимость объектов недвижимости в неконтролируемых районах (Крым + Донбасс) составляет 85 млрд гривен", – написал Милованов на своей странице в Facebook.

Также министр приводит данные шведского экономиста Андерса Ослунда, который назвал цифру в $100 млрд. Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Украина еще в 2014-2015 годах потеряла 16% ВВП.