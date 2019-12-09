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Команда Зеленского требует миллиарды у России

Команда Зеленского требует миллиарды у России
Фото: ITAR-TASS
В Киеве хотят спросить у Москвы за Крым и Донбасс

Правительство Владимира Зеленского впервые выдвинуло финансовые претензии России. Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов накануне встречи нормандской четверки заявил, что из-за действий России украинская экономика после 2014 года потеряла от $50 до $150 миллиардов.

"Прямые потери в 2014-2015 годах составили 15-20% от ВВП. Стоимость объектов недвижимости в неконтролируемых районах (Крым + Донбасс) составляет 85 млрд гривен", – написал Милованов на своей странице в Facebook.

Также министр приводит данные шведского экономиста Андерса Ослунда, который назвал цифру в $100 млрд. Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Украина еще в 2014-2015 годах потеряла 16% ВВП.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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<цензура> им и пожиже!
Гость
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Они не миллиарды потеряли. Они мозги потеряли уже давно.
М
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пора переходить к мирному разделу этой фермы,они так и не поняли что государственность свою получили в виде подарка от россии,видимо пришел срок-даешь новороссию и малороссию,а остатки венгрии пруссии и молдавии,несогласные в канаду..
Гость
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О! Уже пошла торговля :-) Теперь главный вопрос: сколько стоит украинское признание Крыма российским с украинской и российской точек зрения. :-))))))))
Гость
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zalupoi по всему хохлядскому ebalu!
Гость
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Как всегда, много хотят!
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