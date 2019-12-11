Соседи украинцев ломают голову, где теперь брать топливо

Словакия и Молдавия готовятся к газовому кризису из-за прекращения поставок российского топлива через Украину. Кишинев даже готовится покупать газ у украинцев.

Об этом заявил премьер республики Ион Кику. Как передает "Интерфакс-Украина", в Киеве он обсудит это со своим украинским коллегой Алексеем Гончаруком.

"В случае кризисной ситуации государственному поставщику на рынке энергоресурсов компании Energocom будет поручено закупать природный газ у "Нафтогаза" и продавать его "Молдовагаз", – приводит слова Кику агентство.

Однако для этого Молдове придется взять кредит на $90 млн у Европейского банка реконструкции, так как газ у Украины будет дорогой. Также Кишинев обсуждает поставки газа через Турцию, Болгарию и Румынию.

Что касается Словакии, то министр экономики страны Петер Жига прямо заявил в среду журналистам, что "дело пахнет керосином".

"В данный момент я вижу так, что мы скорее ближе к кризису, то есть к тому, что РФ прекратит подачу газа через Украину", – цитирует министра РИА "Новости".

По его словам, к такому варианту развития событий в Словакии готовились с 2009 года, когда также разразился газовый кризис.