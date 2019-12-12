Неурядица с подписанием договора между Киевом и Москвой на прокачку топлива вышла боком Кишиневу

Молдавия получит деньги от Европейского банка реконструкции и развития, если Кишинев вынужден будет закупать газ у "Нафтогаза" при остановке транзита российского голубого топлива через Украину. Соглашение о кредите накануне подписали молдавский премьер Ион Кику и управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.

В Республике такой шаг назвали единственным возможным резервным вариантом в случае, если Москва и Киев так и не смогут оформить новый транзитный договор. Действующий, напоминаем, истекает в конце 2019 года. Есть еще другой вариант – получать газ от "Газпрома" реверсом через Трансбалканский газопровод, однако в этом случае могут возникнуть технические сложности, пишет "Интерфакс".

На открытых тендерах в Европе на выделенные Кишиневу ЕБРР $50 млн украинский "Нафтогаз" закупит 0,4 млрд куб газа, который поставят молдавскому государственному энергоимпортеру "Энергоком". Вышеозначенная сумма кредита даст Молдавии отсрочку в 180 дней. За это время "Молдовагаз" должен попытаться собрать задолженности с клиентов и оплатить счета.

Между тем, молдавские власти выражают надежду, что РФ и Украина все-таки договорятся, поскольку российский газ, получаемый Республикой по традиционному транзитному маршруту, обходится гораздо дешевле.