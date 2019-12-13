В Тбилиси жалуются на колоссальные потери из-за отмены Москвой авиасообщения

Отмена авиасообщения с Грузией Российской Федерацией в июле нынешнего года стоила кавказской республике $300 млн потерь в бюджете. Об этом заявил глава Нацбанка страны Коба Гвенетадзе в ходе сегодняшнего отчета перед парламентом.

"По нашим подсчетам, из-за авиасанкций наша страна получила доход от сферы туризма на $300 млн меньше", – цитирует ТАСС Гвенетадзе.

Также он пожаловался на распространяемые слухи о возможном введении "других формальных или неформальных торговых санкций", которые "создали ожидания обесценивания обменного курса".

У представителей грузинских властей наличествует некоторое расхождение с цифрами потерь. Так, в октябре премьер-министр страны Георгий Гахария сообщил, что республиканский бюджет после приостановки прямого авиасообщения с Россией потерял $350 млн.

Напомним, этим летом на фоне акций протеста в Тбилиси и антироссийской истерии лидер РФ Владимир Путин прекратил туда полеты из наших аэропортов с 8 июля.