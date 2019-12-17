"Нафтогаз" подал в суд на свои же власти

"Нафтогаз" подала в суд на власти Украины из-за того, что те выдали разрешение на разработку нефтегазового месторождения американцам.

Как пишет журнал Time, речь идет о Варвинском месторождении в Черниговской области, а компания якобы связана с экс-министром энергетики США Ником Перри.

В "Нафтогазе" утверждают, что летом этого года власти Украины разрешили Ukrainian Energy работать незаконно. Стоит отметить, что украинская компания также претендовала на разработку, но торги проиграла.

Ukrainian Energy принадлежит бизнесмену из США украинского происхождения Майклу Блейзеру и одному из спонсоров Республиканской партии США Алексу Крэнбергу, которые, по мнению издания, связаны непосредственно с Ником Перри.

По данным Associated Press, компания получила разрешение по разведке нефти и газа на территории Украины после того, как Ник Перри съездил на инаугурацию Владимира Зеленского. Более того, якобы американец передал украинскому президенту список претендентов на пост советника по энергетике. И среди них как раз был Майкл Блейзер.

Через неделю после этого Блейзер и Крэнберг подали заявку на освоение Варвинского месторождения и выиграли контракт на 50 лет, несмотря на то, что "Нафтогаз" предлагал больше.

В данный момент Украина испытывает трудности с газом, так как из-за начала работы "Северного потока-2" рискует потерять огромную часть топлива. Тем не менее, в Киеве, похоже, больше доверяют американцам, чем собственным предпринимателям.