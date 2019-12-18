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Собянин ответил на сложные вопросы депутатов Мосгордумы

Собянин ответил на сложные вопросы депутатов Мосгордумы
Сергей Собянин. Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Зыков Кирилл
Москва еще больше расцветет, если и дальше поддерживать малый и средний бизнес и другие отрасли

Успешное развитие Москвы зависит от устойчивой и диверсионной экономики. Именно поэтому в последние годы город активно поддерживает малый и средний бизнес, а также промышленный сектор. Ведь развитие столицы дает толчок экономическому росту всей страны. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собян, выступая перед депутатами Московской городской Думы.

"Москва — столица нашей Родины, России. И мы этим гордимся, это является важнейшим фактором развития. Но одновременно накладывает на нас огромную ответственность. Москва – это более 20 процентов ВВП России, включая изрядную долю оборонного производства",

отметил мэр Москвы.

Малый и средний бизнес столицы, в котором заняты 2,5 млн человек, в последние годы – это опора экономики города. Этот сектор на четверть пополняет бюджет столицы. Поэтому Москва уделяет особое внимание этому бизнесу, создавая специальную инфраструктуру. Как рассказал Собянин, в столице построили несколько технопарков за счет бюджетных денег, но поняли, что "это тупиковый вариант".

"И перешли на предоставление льгот при создании в городе технопарков за счет частных инвестиций. И в результате получили бурный рост площадок, технопарков, коворкингов и других бизнес-площадок, на которых уже работает более 40 тысяч человек", – поделился мэр города.

Собянин добавил, что промышленный сектор – также значительно влияет на экономику Москвы. В начале 2000-х в столице, как отметил мэр, производства старались ликвидировать. Однако закрывать крупные промышленные предприятия невыгодно. Поэтому в Москве решили строить новые производственные площади. Система налоговых льгот, офсетных контрактов, а также другие средства поддержки способствуют появлению новых предприятий и модернизации старых.

"В прошлом году впервые за последние 30 лет мы отметили 10-процентный рост промышленности. Это дорогого стоит. Это изменение вообще тренда развития московской промышленности",

– подчеркнул Собянин.

В последнее время перспективу показала индустрия гостеприимства и отрасль информационных технологий, которая уже заметно влияет на рост экономики.

Собянин заметил, что изменения, проводившиеся для москвичей и туристов, сделали город более привлекательным – турпоток вырос в два раза. Эксперты полагают, что в 2019-м столицу России посетит рекордное количество человек – 25 миллионов путешественников. Доходы от этой отрасли достигнут одного триллиона рублей. Из этой суммы 15% пойдут в бюджет города в виде налогов. При этом туриндустрия может стать для людей еще более привлекательной. Так, заинтересовать туристов способны уникальный парк "Остров мечты" в Нагатинской пойме и парк аттракционов на ВДНХ, которые строятся.

Весь труд Москвы окупается – по сравнению с 2010-м общий объем инвестиций в экономику столицы увеличился в два раза, достигнув 2,8 триллиона рублей.  

В своей речи перед депутатами Собянин коснулся и других важных тем. Так, например, мэр города рассказал о реновации. По его словам, Москва не стремится к тому, чтобы увеличить этажность. Однако и снижать средний показатель жилых домов – 14 этажей – не имеет смысла.

"Мы можем еще уменьшить этажность домов, но к чему это приведет: скорость переселения будет заметно ниже",

– заключил Собянин, добавив, что многие москвичи не верили в реализацию такой масштабной программы. Тем не менее ее исполнят в сроки. Ведь уже сейчас подобраны стартовые площадки почти на 6 млн. кв. м для конкретного проектирования и строительства. 

Город заботится и о водных объектах, а также об историческом наследии. Так, за год Москва восстанавливает около 500 объектов. На реставрацию памятников культуры в последнее время вкладывали по 15 млрд рублей ежегодно.  

Москва развивается и в области здравоохранения – закупается новое оборудование и появляются новые технологии. Например, сейчас люди после операции, как рассказал Собянин, лежат в палате три-четыре дня, вместо двух недель. Выросла и средняя зарплата медработников – до 140 тыс рублей. 

"Раньше стояли в очередях по 8-10 дней, сегодня в течение суток 80% москвичей могут получить терапевтическую помощь. По полтора месяца добивались врача узкой специальности, сегодня это можно сделать в течение двух недель максимум", – подчеркнул Собянин. 

Больше стали получать и учителя. По словам мэра Москвы, сейчас московские преподаватели в школах в среднем зарабатывают в 3 раза больше, чем в 2010-м году, то есть 115 тыс рублей. И это несмотря на дискуссии относительно структуры реорганизации школ. Соцподдержка также увеличилась.

"Мы в прошлом году, в предыдущие годы серьезно повышали социальные выплаты, пособия для детей. В прошлом году кратно повысили – в разы. В этом году при вашей инициативе, поддержке проиндексировали. И если говорить про Петербург, объем социальных выплат, пособий в Москве составил полтриллиона руб. Это больше, чем весь бюджет Санкт-Петербурга, со всеми, как говорится, потрохами",

– сказал Собянин. 

В своей речи Собянин также предложил создать для эксперимента детские сады для ребят, которые страдают аллергией на молочные продукты. Он также добавил, что необходимо обсудить бесплатную продленку, а также компенсацию за снос гаражей, попробовать провести электронные слушания. 

Полина ИВАНОВА

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