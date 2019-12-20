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Россия лишилась полтриллиона долларов

Россия лишилась полтриллиона долларов
Фото: pixabay.com
Страна потеряла 12,5 процентов ВВП из-за грязного воздуха

Аналитики подсчитали, сколько государства теряют денег от загрязнения воздуха. Оказывается, эта проблема лишила Россию лишь в 2015-м 447,6 миллиарда долларов, это первый показатель в мире по относительным цифрам.

Однако по абсолютному значению лидирует Китай. Поднебесная потеряла 1,6 триллиона или 8,4 процента ВВП. Об этом стало известно из доклада аналитиков Организации экономического сотрудничества и развития, изучивших влияние грязного воздуха на экономику.

Как пишет издание "Ведомости", ученые анализировали концентрацию в воздухе мелкодисперсных взвешенных частиц РМ2.5 в разных регионах Евросоюза. Позже исследователи изучали, как эти показатели отражались на производительности труда. Эти частицы выбрали потому, что ВОЗ считает их наиболее вредными. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Чушь полная. Можно подумать что будь воздух почище, то у всех бы зарплаты и пенсии прибавились.
Гость
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пустота
Гость
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Зато в лесах Амазонии производительность наивысшая. Племя Тумбо-Юмбо заработало полтриллиона на чистом воздухе.
ДБ(Лавров)
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