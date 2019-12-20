Нибиру
- Осталось 6 дней: пришельцы с Нибиру объявили людям войну
- Снежный человек прилетел с враждебной Нибиру
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
Аналитики подсчитали, сколько государства теряют денег от загрязнения воздуха. Оказывается, эта проблема лишила Россию лишь в 2015-м 447,6 миллиарда долларов, это первый показатель в мире по относительным цифрам.
Однако по абсолютному значению лидирует Китай. Поднебесная потеряла 1,6 триллиона или 8,4 процента ВВП. Об этом стало известно из доклада аналитиков Организации экономического сотрудничества и развития, изучивших влияние грязного воздуха на экономику.
Как пишет издание "Ведомости", ученые анализировали концентрацию в воздухе мелкодисперсных взвешенных частиц РМ2.5 в разных регионах Евросоюза. Позже исследователи изучали, как эти показатели отражались на производительности труда. Эти частицы выбрали потому, что ВОЗ считает их наиболее вредными.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" страдает из-за любовника