Страна потеряла 12,5 процентов ВВП из-за грязного воздуха

Аналитики подсчитали, сколько государства теряют денег от загрязнения воздуха. Оказывается, эта проблема лишила Россию лишь в 2015-м 447,6 миллиарда долларов, это первый показатель в мире по относительным цифрам.

Однако по абсолютному значению лидирует Китай. Поднебесная потеряла 1,6 триллиона или 8,4 процента ВВП. Об этом стало известно из доклада аналитиков Организации экономического сотрудничества и развития, изучивших влияние грязного воздуха на экономику.

Как пишет издание "Ведомости", ученые анализировали концентрацию в воздухе мелкодисперсных взвешенных частиц РМ2.5 в разных регионах Евросоюза. Позже исследователи изучали, как эти показатели отражались на производительности труда. Эти частицы выбрали потому, что ВОЗ считает их наиболее вредными.