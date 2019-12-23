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МКБ заключил знаковую сделку с "BELUGA GROUP"

МКБ заключил знаковую сделку с "BELUGA GROUP"
Фото: www.globallookpress.com
Банк поддерживает импорт крупнейшей алкогольной компании

В преддверии Нового года Московский кредитный банк (МКБ) и производитель и экспортер алкогольной продукции в Россию подписали соглашение о факторинге. Это означает, что покупатель "BELUGA GROUP" в РФ сможет воспользоваться отсрочкой платежа. 

Бонусы ждут и импортного поставщика. В рамках сделки ему предоставляется финансирование на период отсрочки без предоставления залога.

Данное соглашение, в котором учитывались интересы и поставщика, и покупателя в МКБ назвали знаковым. По словам начальника управления продаж продуктов документарного и международного бизнеса банка Натальи Баховой, при оформлении сделки финансовая организация прислушивалась к пожеланиям сторон. 

"Поставщик получил финансирование без залога и защиту от риска неплатежеспособности покупателя, а покупатель – необходимый срок отсрочки для последующего производства и реализации собственной продукции", – пояснила Бахова. 

К слову, в МКБ давно налажена работа по обслуживанию и финансированию компаний, которые ведут внешнеэкономическую деятельность. Они обращаются в банк не только за деньга, как принято считать, но и за полным комплексом услуг по сопровождению контрактов. 

Наиболее востребованным направлением деятельности кредитной организации как раз является международный факторинг, объединяющий уникальные преимущества для поставщика: от беззалогового финансирования и отражения ссудной задолженности в балансовой отчетности до защиты от риска неплатежа покупателя. Последнему предоставляется отсрочка платежа, что очень удобно, ведь данная услуга позволяет обойтись ему без кредитов. 

Отметим, "BELUGA GROUP" – крупнейшая российская алкогольная компания, которая к тому же является одним из главных импортеров крепких напитков в РФ, где она эксклюзивно представляет вина всемирно известных брендов Франции, Италии, Испании, Германии, США, ЮАР и других стран. 

Ксения АНДРЕЕВА

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