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Любимый россиянами продукт подорожает

Стоимость красной рыбы стремительно растет

В России год от года цена на красную рыбу увеличивается. Об этом рассказал руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

Как передает радиостанция "Говорит Москва", этот продукт, наоборот, должен дешеветь по логике рынка. При этом отраслевая наука не переживает из-за популяции этих рыб, несмотря на то, что в нечетные годы их к берегам Дальнего Востока подходит меньше, чем в четные.

Ранее Минсельхоз предложил расширить перечень ценных видов рыбы горбушей и кетой. 

Полина ИВАНОВА

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