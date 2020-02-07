Российский олигарх назвал решение ЦБ по ставке "грабежом"

Действия Центробанка снова попали под яростную критику миллиардера Олега Дерипаски. Сегодня он "пояснил" новому премьер-министру страны Михаилу Мишустину, к чему приведет сегодняшнее снижение ключевой ставки всего на 25 базисных пунктов до 6% годовых.

Такое решение ЦБ олигарх назвал "первой подножкой" правительству Мишустина, а также "миной под национальные проекты и программу борьбы с бедностью".

"Грабеж Центральным банком промышленности и населения продолжается. Пристегните ремни", – написал в своем Telegram-канале Дерипаска.

Как отмечает РИА "Новости", алюминиевый магнат периодически критикует Центробанк, призывая понизить ключевую ставку до 4% годовых, поскольку полагает, что иначе экономика страны "скатится в болото". А вот если прислушаться к его мнению, то будет сбалансирован российский финансовый рынок, исчезнет излишнее давление на рубль и наряду с другими мерами экономика пойдет в гору.

Ранее в пятницу, 7 февраля, Банк России в шестой раз снизил ключевую ставку, обновив ее минимум с марта 2014 года. Регулятор подчеркнул, что "замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось", поэтому не исключается и дальнейшее снижение ставки.

По мнению экономиста Никиты Масленникова, данный шаг может привести к падению ставок на банковские депозиты и снижению ставок потребительского, корпоративного и ипотечного кредитования, сообщает издание URA.RU.

