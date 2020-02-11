Размещать депозиты в кредитных компаниях теперь невыгодно

Ставки по рублевым вкладам в российских банках достигли исторического минимума. К слову, в наступившем году он обновляется уже в четвертый раз.

Максимум, на что может рассчитывать владелец депозита, это 5,49%, говорится на сайте Центробанка. Таким образом, ставка упала на 0,27 процентных пункта, уточняет "URA.RU".

Предыдущее снижение банки демонстрировали в конце января. Тогда вложить деньги можно было под 5,76% годовых. До настоящего времени этот показатель считался минимальным за последние 10 лет.



