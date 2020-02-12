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В 2019 году 10 миллионов человек попали в черный список

Этот показатель прошлого года практически на 20% превышает уровень предшествовавшего. Таковы данные Федеральной службы судебных приставов РФ, отмечает портал Inforeactor.ru.

При этом реальные доходы жителей РФ продолжают падать. Так, по данным Росстата, в январе прошлого года снижение реальных располагаемых доходов россиян составило 1,3%.

Анастасия ЮШКЕВИЧ

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