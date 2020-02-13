Акции приобретут по рыночной цене

Правительство одобрило изменения, коснувшиеся законодательства по части покупки кабинетом министров контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов, передает РИА "Новости".

Заявление прозвучало в ходе заседания, во время которого обсуждались поправки в федеральный бюджет на 2020-2022 годы, пишет "Вечерняя Москва". Силуанов напомнил, что акции приобретут не сразу и по рыночной стоимости на средства, выделенные из фонда национального благосостояния.

Также стало известно о том, что стоимость покупки составляет порядка двух с половиной триллионов рублей, уточняет "НСН".