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Управление Сбербанком перейдет правительству

Акции приобретут по рыночной цене

Правительство одобрило изменения, коснувшиеся законодательства по части покупки кабинетом министров контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов, передает РИА "Новости". 

Заявление прозвучало в ходе заседания, во время которого обсуждались поправки в федеральный бюджет на 2020-2022 годы, пишет "Вечерняя Москва". Силуанов напомнил, что акции приобретут не сразу и по рыночной стоимости на средства, выделенные из фонда национального благосостояния. 

Также стало известно о том, что стоимость покупки составляет порядка двух с половиной триллионов рублей, уточняет "НСН". 

Сергей САЗОНОВ

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