В этом уверена глава Центробанка

Эльвира Набиуллина рассказала, что ставки по ипотечным кредитам опустились ниже 9% на встрече банкиров с руководством Центрального банка по инициативе Ассоциации банков России.

Глава ЦБ заявила, что фактически ставки по ипотеке еще ниже официально заявленных процентов. Эльвира Набиуллина сообщила, что уменьшение сумм продолжится в течение года, передает "ТАСС".