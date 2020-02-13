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Ставки по ипотеке продолжат снижаться

В этом уверена глава Центробанка

Эльвира Набиуллина рассказала, что ставки по ипотечным кредитам опустились ниже 9% на встрече банкиров с руководством Центрального банка по инициативе Ассоциации банков России.

Глава ЦБ заявила, что фактически ставки по ипотеке еще ниже официально заявленных процентов. Эльвира Набиуллина сообщила, что уменьшение сумм продолжится в течение года, передает "ТАСС". 

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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