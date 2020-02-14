"Газпром" вытряхнет из Кишинева газовые долги
"Газпром" подал иск к "Молдовагазу" в Международный арбитраж при Торгово-промышленной палате России из-за задолженности в $246,41 млн за газ. Это следует из отчета нашей компании за IV квартал прошлого года.
Отмечается, что сам иск подан в декабре 2019-го. Он касается долга Кишинева за поставки российского голубого топлива, осуществленные в 2017 году. Когда должны изучать исковое заявление, пока неизвестно.
"В 2011-2019 годах из-за неплатежей потребителей Приднестровья еще более возросла дебиторская задолженность Республики Молдова. Неплатежи названных потребителей газа приводят к недополучению денежных средств ПАО "Газпром", – говорится в отчете.
Необходимо добавить, что российский концерн подает иск к Молдавии уже не первый раз. Так было в 2018-ом, потом в феврале 2019-го. В первом случае "Газпром" выбивал долг в $475,83 млн за поставленный газ в 2015 г., во втором – $329,55 млн за прокачку топлива в 2016-ом. Международный арбитраж все время становился на сторону нашей компании, пишет "Лента.ру".
Напомним, в конце 2019-го "Молдовагаз" и "Газпром" продлили действующий контракт на поставку газа еще на один год. Согласно отчету, с начала 2020 г. Кишинев сможет покупать топливо по $173-175 за тыс. кубометров.
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