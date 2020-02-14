Политика

Рецепты

Гороскопыˆ

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

"Газпром" вытряхнет из Кишинева газовые долги

"Газпром" вытряхнет из Кишинева газовые долги
Фото: pixabay.com
Молдавские власти имеют перед российским монополистом долг трехлетней давности

"Газпром" подал иск к "Молдовагазу" в Международный арбитраж при Торгово-промышленной палате России из-за задолженности в $246,41 млн за газ. Это следует из отчета нашей компании за IV квартал прошлого года.

Отмечается, что сам иск подан в декабре 2019-го. Он касается долга Кишинева за поставки российского голубого топлива, осуществленные в 2017 году. Когда должны изучать исковое заявление, пока неизвестно.

"В 2011-2019 годах из-за неплатежей потребителей Приднестровья еще более возросла дебиторская задолженность Республики Молдова. Неплатежи названных потребителей газа приводят к недополучению денежных средств ПАО "Газпром", – говорится в отчете.

Необходимо добавить, что российский концерн подает иск к Молдавии уже не первый раз. Так было в 2018-ом, потом в феврале 2019-го. В первом случае "Газпром" выбивал долг в $475,83 млн за поставленный газ в 2015 г., во втором – $329,55 млн за прокачку топлива в 2016-ом. Международный арбитраж все время становился на сторону нашей компании, пишет "Лента.ру".

Напомним, в конце 2019-го "Молдовагаз" и "Газпром" продлили действующий контракт на поставку газа еще на один год. Согласно отчету, с начала 2020 г. Кишинев сможет покупать топливо по $173-175 за тыс. кубометров.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Да у них денег нету, всё пропили.
1
новости партнеров
Загрузка...

"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа

Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей