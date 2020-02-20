Книга заявок закрылась 19 февраля 2020 года

Московский кредитный банк (МКБ) предпринимателя Романа Авдеева выступил организатором выпуска облигаций одного из крупнейших в мире производителей калийных удобрений ПАО "Уралкалий". Закрытие книги заявок произошло 19 февраля.

Срок обращения выпуска установлен эмитентом на 5 лет. Ставка купона – 6,85% годовых.

Организаторами данного выпуска облигаций, кроме МКБ, стали также Альфа-банк, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Райффайзенбанк, "Ренессанс Капитал", Сбербанк КИБ.

По итогам 2019 г. МКБ вошел в пятерку лидеров среди организаторов рыночных размещений российских облигаций по версии Cbonds.