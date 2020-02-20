Минск не захотел платить премии Москве, а рассчитался с другими поставщиками

Белоруссия совершила экономический кульбит – она закупила российскую нефть у трейдеров. И все ради того, чтобы не выплачивать премиальные нашим компаниям. Об этом с воодушевлением сообщил концерн "Белнефтехим".

Закуплено 160 тыс. тонн топлива. Оно должно прибыть в марте на двух танкерах сначала в Клайпеду, а потом отправится в Белоруссию по железной дороге.

"Нефть российская, но брали у трейдеров и без премии. Учитывали короткое время поставки. Стоимость – коммерческая тайна. Объем 160 тыс. тонн", – цитирует ТАСС представителя концерна.

По его словам, "российский ресурсовладелец на этой поставке мог бы заработать больше даже без премии".

Осталось узнать, насколько такая закупка оказалась выгодна Минску, который до сих пор выторговывает у Москвы цену на нефть. Напомним, договор о поставках российского топлива в в соседнюю Республику закончился в конце 2019 года.

Ранее сегодня "Белнефтехим" уведомил "Литовские железные дороги" (Lietuvos gelezinkeliai), что концерн ожидает два танкера, которые должны прибыть в порт Клайпеды: один – 3-4 марта, другой – 13-15 марта.

Пресс-служба "Klaipėdos naftos" подтвердила заявку. Однако там отметили, что не в курсе, откуда прибудет нефть и на чьих судах, передает LRT.