Пока речь идет о трех крупных предприятиях, однако их может стать больше

Поддерживать нужный уровень рентабельности заводов не дает среднегодовая цена на сахар. Она снизилась больше чем в полтора раза. Поэтому в сельскохозяйственном сезоне 2020 – 2021 гг. некоторые предприятия с суммарной мощностью выше 150 тыс. т работать не смогут.

Под угрозой закрытия Нурлатский сахарный завод в Татарстане, Товарковский сахарный завод в Тульской области и Мелеузовский сахарный завод в Башкирии. Об этом рассказал глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин.

По его словам, все зависит от мировых и внутренних цен. Если они не изменятся, закрыться может и ряд других предприятий, пишут "Ведомости".