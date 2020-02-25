Рубль начал падать из-за китайской эпидемии

После длинных выходных на Московской бирже случился обвал. Российская валюта подешевела по отношению к американской и европейской более чем на рубль.

Эксперты отмечают, что падение рубля может продолжиться. Начальник Центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин рассказал Forbes, что на российскую валюту оказало влияние ухудшение ситуации на внешних рынках, случившееся 24 февраля. По мнению специалиста, до конца месяца доллар не перейдет за границу в 66 рублей.

С ним согласен старший аналитик по финансовым рынкам Райффайзенбанка Денис Порывай. По его словам, уровень, на котором должна быть российская валюта, составляет 66-70 рублей за доллар.

Главный экономист Nordea Bank в России Татьяна Евдокимова добавила, что курс рубля в настоящее время зависит только от обстановки на мировых финансовых рынках. "Признаки того, что эпидемия носит все более затяжной характер, порождают опасения относительно масштабов экономических последствий вируса", – объясняет эксперт.

Похожую динамику показал 25 февраля и российский фондовый рынок. Подешевели почти все отечественные "голубые фишки", в том числе, акции "Газпрома", "Сбербанка" и "Лукойла".

