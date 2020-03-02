Рубль также "топят" низкие цены на нефть

Курс евро впервые поднялся до 75 рублей с марта прошлого года. Об этом говорят данные Московской биржи. В ходе торгов евро достиг 74,93 рубля, а курс доллара вырос на 30 копеек до 67,17 рублей.

Всего за сутки единая валюта ЕС подорожала на 1,25 рублей. ЦБ РФ существенно понизил официальные курсы евро и доллара. С завтрашнего дня евро будет торговаться на отметке 73,4178 рубля, а курс доллара понижен на 66 копеек до 66,3274 рубля.

По мнению большинства экспертов, курс рубля будет продолжать падать вслед за большинством валют развивающихся рынков (EM). А происходит это из-за распространения коронавируса за пределами Китая, в также продолжающегося снижения цен на нефть.

Кроме того, как считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "ВЕЛЕС Капитал" Юрий Кравченко, существенное давление на рубль оказывает и обострение геополитической ситуации в Сирии.

До этого курс рубля по отношению к доллару и евро только рос. Так, за декабрь 2019 года курс рубля с учетом инфляции вырос на 1,7% к иностранным валютам относительно предыдущего месяца. За год реальный эффективный курс рубля вырос на 7,6% по отношению к доллару, и на 11,7% по отношению к евро.