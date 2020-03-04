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Мишустин готовит Россию к новой жизни

Мишустин готовит Россию к новой жизни
Михаил Мишустин. Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/globallookpress.com
Американские журналисты уверяют, что премьер-министр РФ развернет страну к Западу

Михаил Мишустин хочет, чтобы Россия начала сотрудничать с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в которую входят развитые страны Запада. Глава правительства нашей страны якобы уже поручил подготовить план, как действовать, чтобы достичь этой цели. Если РФ войдет в организацию, то ей предстоит внести некоторые коррективы в экономическую сферу. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на три источника.

Авторы материала отмечают, что за последнее время Москва сконцентрировалась на взаимоотношениях с Пекином из-за того, что ей пришлось стать дальше от Запада. Однако новый премьер, как пишут журналисты, полагает, что контакты с ОЭСР позволят изменить ситуацию в обратную сторону, заодно улучшив деловой климат в стране и показав другим международным организациям, что сотрудничать с Россией выгодно. 

Источники американских журналистов считают, что у премьер-министра нашей страны есть козырь на руках. Михаил Мишустин хорошо знаком с генсеком ОЭСР Анхелем Гурриа. Тот одним из первых западных чиновников поздравил экс-главу ФНС с новым постом в январе 2020 года. 

Россия хотела присоединиться к ОЭСР еще в 2007 году. Однако работа над этим вопросом приостановилась после воссоединения страны с Крымом в 2014 году. При этом Москва участвует в программах организации.

Если Россия войдет в ОЭСР, то ей придется взять на себя ряд обязательств. Нужно будет улучшить государственное и корпоративное управление, поменять налоговую политику и снизить уровень коррупции. Знаком того, что сближение организации и РФ возможно, будет получение статуса страны как ключевого партнера, которым, например, считается Китай. 

Полина ИВАНОВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Своим умом надо жить, а не западным...
Гость
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Интересно а народ эту новую жизнь переживет да и вообще ему это нужно? Сомнения больше в этом плане.
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