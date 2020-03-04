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Путин объяснил причину бедной жизни в России

Виновата оказалась мировая конъюнктура

Резкое падение цен на энергоносители привело к тому, что остановился рост реальных доходов граждан. Стоимость нефти уменьшилась почти в два раза – со $100 до $60 за баррель. Об этом рассказал президент России Владимир Путин.

В интервью ТАСС он подчеркнул, что Россия постепенно избавляется от нефтяной зависимости. Однако многое еще предстоит сделать.

Национальные проекты были разработаны именно для того, чтобы в стране изменилась структура экономики, образовалась собственная база для развития, пояснил президент, отмечает URA.RU.


Валентина МАЙОРОВА

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