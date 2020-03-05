Российским пенсионерам раскрыли глаза на их льготы
Российские пенсионеры освобождены от уплаты налога на один вид недвижимости и земельный участок, не превышающий площадь в 600 кв метров. Об этом рассказала юрист Ирина Сивакова, сообщает PRIMPRESS.
По ее словам, часто наши возрастные граждане не ведают, какими льготами они могут пользоваться.
Так, согласно федеральному закону "О национальной платежной системе" №161-ФЗ, пользование картой "Мир" и снятие с нее денег для пенсионеров абсолютно бесплатно.
Они могут не платить налог за один вид недвижимости – квартиру, дом или хозяйственную постройку и за участок земли до 600 кв. метров.
Также пожилые россияне избавлены от уплаты пошлины при обращении в суд с иском к Пенсионному фонду.
Как и другие граждане страны, люди в возрасте проходят бесплатное лечение по полису ОМС. Однако бесплатные препараты им полагаются в тех случаях, когда в течение последнего года они перенесли инфаркт, инсульт или операции на сердечно-сосудистой системе.
Пенсионеры имеют право на бесплатное соцобслуживание на дому, если их доход не превышает предельную величину среднедушевого дохода, который утверждается в регионе их проживания.
Кроме того, для пенсионеров есть разные льготы, предоставляемые региональными властями. В Москве, например, одинокие пожилые люди не платят за вывоз мусора, а в Хабаровском крае раз в два года они могут за счет бюджета сделать себе зубные протезы. В некоторых субъектах Федерации пенсионеры бесплатно пользуются общественным транспортом.
Сивакова призвала пожилых россиян уточнять в местных отделениях соцзащиты все виды льгот.
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