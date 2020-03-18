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"На карантине": коронавирус вмешался в работу МКБ

"На карантине": коронавирус вмешался в работу МКБ
Фото: Михаил Почуев/ТАСС
Банк позаботился о своих клиентах в опасный период

Московский кредитный банк (МКБ) разработал систему поощрения своих клиентов в разгар разгула коронавируса. Финансовая организация запустила новые категории покупок в программе "МКБ Бонус".

Теперь ее участники смогут получать еще больше баллов за покупки. Акция стартует 1 апреля и продлится до 30 июня 2020 года. В этот период пользователи программы получат от 5 до 7% баллами от суммы покупки в отдельных категориях. Самой актуальной из них является "На карантине". Она предполагает доставку еды из ресторанов быстрого питания, приобретение видеоигр и оплату сеансов в онлайн кинотеатрах.

Кроме того, клиентам банка доступны и другие категории, но не больше трех. В их списке – "Кафе и рестораны", "Городской транспорт", "Спорт" и "Красота". Два последних пункта предусматривают оплату услуг в спортклубах и магазинах спорттоваров, косметики и парфюмерии, а также в салонах красоты. Новыми категориями можно воспользоваться уже со среды, 18 марта.

Повышенное начисление баллов МКБ предлагает держателям карт Москарта Black в категории "Отели, туры". Владельцы пенсионных карт "Мудрость" получат дополнительные бонусы в категории "Аптеки". А еще клиентов кредитной компании ожидает приятный сюрприз за покупки у ряда партнеров. Индивидуальный кэшбэк до 25% доступен в разделе "Персональные предложения" в мобильном банке.

Зарабатывать на ежедневных покупках легко и просто с помощью программы лояльности "МКБ Бонус". При этом клиенты сами определяют, какую категорию выбрать для начисления дополнительных баллов. За все остальные покупки баллами гарантировано возвращается 1%. Затем клиент может их возместить. Один балл равен одному рублю. 

Ксения АНДРЕЕВА

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