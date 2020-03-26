Киев пожаловался на действия Москвы в Черном море

Госпогранслужба Украины распространила слезливую новость о том, что российский ракетный катер якобы вторгся в исключительную морскую зону Незалежной на Одесском газовом месторождении и отогнал украинских пограничников подальше от нашей буровой платформы.

Как говорится в тексте заявления ГПСУ, патруль Морской охраны Незалежной "выявил и распознал" в данном районе самоподъемные буровые установки "Крым-1" и "Таврида", которые вели промышленную деятельность. Более того, на них развивались российские триколоры. Этот нюанс особо задевает Киев, поскольку первая СПБУ якобы была аннексирована в Крыму и ранее именовалась "Украиной".

Пограничники Незалежной отмечают, что по мере приближения к месторождению на 5 морских миль, наблюдательный вахта кораблей Морской охраны "распознала ракетный катер ЧФ РФ", патрулировавший рядом с буровыми установками.

Пресс-служба обнародовала соответствующие видео и фотоматериалы. Из них видно, что украинцев разогнал ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота России с номером 954. Также весьма знаковым получился диалог между российским и украинским офицерами.

Первый запросил у "Ивановца" информацию о цели пребывания нашего военного корабля "в исключительной (морской) экономической зоне" Незалежной. На что тот заявил, что осуществляет в данном районе охрану "экономической деятельности Российской Федерации", а также предупредил об ограничении приближения к буровым платформам ближе 1 морской мили. Повторный запрос украинца дал тот же результат.

Российская сторона давно утверждает, что ведет добычу природных ресурсов в своих территориальных водах Черного моря. Для обеспечения безопасности от терроризма деятельность буровых установок охраняют ракетные катера ЧФ РФ.

