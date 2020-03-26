Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Российские пограничники отогнали украинских коллег от нашей буровой

Российские пограничники отогнали украинских коллег от нашей буровой
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Киев пожаловался на действия Москвы в Черном море

Госпогранслужба Украины распространила слезливую новость о том, что российский ракетный катер якобы вторгся в исключительную морскую зону Незалежной на Одесском газовом месторождении и отогнал украинских пограничников подальше от нашей буровой платформы.

Как говорится в тексте заявления ГПСУ, патруль Морской охраны Незалежной "выявил и распознал" в данном районе самоподъемные буровые установки "Крым-1" и "Таврида", которые вели промышленную деятельность. Более того, на них развивались российские триколоры. Этот нюанс особо задевает Киев, поскольку первая СПБУ якобы была аннексирована в Крыму и ранее именовалась "Украиной".

Пограничники Незалежной отмечают, что по мере приближения к месторождению на 5 морских миль, наблюдательный вахта кораблей Морской охраны "распознала ракетный катер ЧФ РФ", патрулировавший рядом с буровыми установками.

Пресс-служба обнародовала соответствующие видео и фотоматериалы. Из них видно, что украинцев разогнал ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота России с номером 954. Также весьма знаковым получился диалог между российским и украинским офицерами.

Первый запросил у "Ивановца" информацию о цели пребывания нашего военного корабля "в исключительной (морской) экономической зоне" Незалежной. На что тот заявил, что осуществляет в данном районе охрану "экономической деятельности Российской Федерации", а также предупредил об ограничении приближения к буровым платформам ближе 1 морской мили. Повторный запрос украинца дал тот же результат.

Российская сторона давно утверждает, что ведет добычу природных ресурсов в своих территориальных водах Черного моря. Для обеспечения безопасности от терроризма деятельность буровых установок охраняют ракетные катера ЧФ РФ.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Dietrich Ritter
Очередное быдлячество пуйлоВАТОй мрази! Подонки не уймутся, пока их в очередной раз не макнут их испитой тупой рожей в унитаз! Терпение Мирового Сообщества не безгранично: хотят, лапотники, чтобы им еще раз СССР повторили. Чтож, так и будет, скот понимает только кнут!
Заткните пожалуйста терпение Мирового Сообщества в зад Зеленскому.
Dietrich Ritter
Ответить
Очередное быдлячество пуйлоВАТОй мрази! Подонки не уймутся, пока их в очередной раз не макнут их испитой тупой рожей в унитаз! Терпение Мирового Сообщества не безгранично: хотят, лапотники, чтобы им еще раз СССР повторили. Чтож, так и будет, скот понимает только кнут!
Гость
Ответить
Опять каклы поперлись в чужие воды, чтобы устроить нытье до которого уже никому нет дела. Все борются с пандемией и только этот генетический мусор устраивает провокации. Так и вспоминается Иван Васильевич меняет профессию "Да ты, я вижу, холоп, не уймешься!"
Пилат
Ответить
Пилат
А где наш незабвенный антипуйло? Где его знаменитая желчь про то что в рашке ничего не летает, не ходит и не двигается? Наверное руську мову позабыв))). Перевожу для тупенького.
Хохлы: А чого вы робите на нашей нэньке?
Русские: А пошел ты морем... писяк сухопутный. Подойдешь ближе - дадим в рыло.
И так два раза)))
Он, как некогда укрокиборги получил в срало и зализывает это интимное место.
Пилат
Ответить
А где наш незабвенный антипуйло? Где его знаменитая желчь про то что в рашке ничего не летает, не ходит и не двигается? Наверное руську мову позабыв))). Перевожу для тупенького.
Хохлы: А чого вы робите на нашей нэньке?
Русские: А пошел ты морем... писяк сухопутный. Подойдешь ближе - дадим в рыло.
И так два раза)))
1
новости партнеров
Загрузка...

Гороскоп на 25 марта: все тайное станет явным

Подробный и правдивый астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 25 марта

Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году

Пожилых жителей РФ ожидает несколько приятных сюрпризов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей