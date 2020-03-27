Объявленный президентом НДФЛ на доходы с депозитов увеличит налоговую нагрузку на средний класс

Сбережения россиян, хранящиеся на банковских счетах, могут оказаться под угрозой. Объявленное президентом введение налога на банковские депозиты от 1 миллиона рублей вызвало недоумение в экспертной среде. По мере прохождения этой информации в массы, оно перекинется и на куда более широкие слои населения.



Социальная "справедливость", как она есть

По мнению главы государства, подведение под НДФЛ доходов от относительно крупных депозитов является "восстановлением справедливости". О какой справедливости идет речь, президент так и не уточнил, что заставило экспертов напрячься еще больше. В четверг ситуацию попытался прояснить его пресс-секретарь Дмитрий Песков, после чего всем, кого это касается, стало еще грустнее. Так, если по словам Путина, предлагаемая мера должна затронуть не более 1% вкладчиков, то по данным Пескова таковых может оказаться чуть менее 10%.

Самое же печальное состоит в том, что большая часть депозитов превышающих 1 миллион рублей – это накопления той категории людей, которую еще недавно было принято называть средним классом

Тем же, чьи доходы составляют 20-30 тысяч рублей в месяц, скопить на счетах миллион практически невозможно.

Сложно сказать, о каком "восстановлении справедливости" может идти речь, когда государство накладывает руку на сбережения не чиновников и олигархов (там речь идет совсем о других суммах), а немногих оставшихся людей, чья энергия и инициатива могли бы еще послужить на благо страны.





По мнению директора аналитического департамента "Локо-Инвест" Кирилла Тремасова, эта мера является исключительно абсурдной. В момент кризиса, когда задачей государства должна быть поддержка доходов и внутреннего спроса, оно увеличивает налоговую нагрузку и прежде всего, на средний класс, – сокрушается эксперт. Все лежит в русле догмы, что "люди – это новая нефть", говорит Тремасов.

"Миллионеры" должны платить

Впрочем, не все эксперты согласны с тем, что вводимый налог приведет к разорению остатков российского среднего класса.

"Надо понимать, что речь не о налоге на депозиты, а о налоге на доход с депозита, – пояснил "Утру.ру" создатель клуба венчурных инвесторов ITLEADERS и консалтинговой компании KLOPENKO GROUP Егор Клопенко. – Я думаю, что это несущественно, чтобы говорить о разорении среднего класса, да и богатые люди не разорятся на этом тоже".

И самое важное – надо в сознании людей воспитывать понимание социальной справедливости, которая основана на понимании того, что богатые люди должны платить больше налогов, чем бедные

Не видит ничего страшного в обложении НДФЛ доходов по депозитам россиян и не считает, что это как-то скажется на рынке банковских вкладов и руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

"Вряд ли предложение о налоге 13% на вклады свыше 1 млн рублей приведет к оттоку средств населения, – пояснил он "Утру.ру". – То есть если сумма процентов составила за год составила 50 тысяч рублей, то сумма налога будет составлять 6 500 руб. Кроме того, этот налог, судя по разным заявлениям, получится ввести не ранее, чем с января 2021 года. И затронет эта мера не более 10% вкладчиков в России".

На самом деле эта цифра вызывает массу вопросов. В реальности "под раздачу" может попасть гораздо большее число россиян, чем 10%, упомянутые Деевым и Песковым, а также около половины всех банковских вкладов россиян.

Согласно данным Банка России, на начало этого года на депозитах физических лиц находилось около 30 трлн рублей (в рублевом эквиваленте)

Из них на рублевые вклады приходится порядка 24 триллионов. При этом, по данным АСВ, 55,3% от общей суммы (более 16 трлн рублей) – приходится на вклады, превышающие страховой лимит (1,4 млн рублей).

Сложно сказать, о какой "социальной справедливости" шла речь, когда готовилось предложение о введении НДФЛ на депозиты, но в том, что оно принесет государству "копеечку", причем довольно нехилую, сомневаться не приходится. Несложный математический расчет показывает, что перетряхнув заначки "россиян-миллионеров", государство будет получать в год более 100 млрд рублей чистого дохода. Так что люди – это действительно новая нефть. К этому можно лишь добавить, что в свете последних событий на нефтяном рынке, люди – не просто новая нефть, они гораздо лучше и доходнее, чем любое ископаемое топливо.