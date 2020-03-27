России предсказали тяжелые времена при низкой цене на нефть
Экономику России ждут большие проблемы, если цены на нефть продержится на уровне $25 за баррель на протяжении двух-трех лет. Об этом заявил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин.
Он отметил, что такую стоимость на черное золото страна сможет пережить относительно безболезненно в течение полугода-года при гибкой системе налогообложения. Как напоминает издание РБК, примерно 65% от цены на нефть в виде налогов получает госказна.
Одновременно, Минэнерго смотрит в будущее с оптимизмом. Ведомство ожидает, что после того, как в ряде стран начнут отменять карантин, веденный на фоне распространения пандемии нового коронавируса, установления цены за баррель сырья в $40-45.
По мнению Сорокина, это самая справедливая стоимость черного золота. Чиновник полагае, что цена в $25 не продержится долгие годы.
Также он подчеркнул, что Россия ни с кем не воюют за сырье. Москва является "заложником мировой конъюнктуры", а ситуация с COVID-19 ударила по всем странам. Однако РФ не собирается ничего предпринимать, чтобы искуственно влиять на цены.
Между тем, к вечеру пятницу, 27 марта, стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE рухнула на 6,19% – до $24,71
за баррель, пишет ТАСС.
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