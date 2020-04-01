Почти миллион специалистов останутся не у дел

Карантин для большей части москвичей закончится плачевно, полагает глава столичного отделения "Деловой России" Денис Назаров. По оценкам организации, около миллиона человек в Первопрестольной из-за разгула коронавируса превратятся в безработных.

В частности, пострадают специалисты сферы услуг. Не исключено, что массовые сокращения ждут тех, кто трудится в общепитах, сфере культуры, в фитнес-отрасли, индустрии здоровья, гостиничном бизнесе и занимается выставочной деятельностью.

"В некоторых отраслях, если ничего не предпринять, уйдут с рынка 50% компаний, некоторые погибнут полностью", – заключил Назаров, передает "Коммерсантъ".

Чтобы этого не произошло, в "Деловой России" предложили ряд мер, в том числе "арендные каникулы" и предоставление компаниям беспроцентных займов, который пойдут на зарплаты, или субсидий.

Последние также можно будет использовать для возмещения задолженности по ЖКХ, уточняет URA.RU. Данные инициативы организация намерена отправить в столичный оперштаб по экономическим вопросам.

Между тем ситуация с коронавирусом в стране лишь усугубляется. Ежедневно количество больных китайской пандемией в РФ растет. Сейчас оно достигло 2777 человек, 440 из которых заразились за последние сутки. Жертвами COVID-19 стали 24 россиянина. Выздоровели – 190.