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Россия отказалась увеличивать добычу нефти

Россия отказалась увеличивать добычу нефти
Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Москва отступила от своих обещаний в отличие от Эр-Рияда

Российские компании отказались от планов нарастить добычу нефти с 1 апреля после того, как развалилась сделка ОПЕК+. Напротив, нефтяники Сайдовской Аравии уже сегодня увеличили производство сырья свыше 12 млн баррелей в сутки.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в трейдинговых кругах.

Вероятно, решение Москвы связано с переполненностью рынка черного золота и падением на него спроса.

Напомним, 10 марта министр энергетики Александр Новак заявлял, что отечественные производители могут увеличить добычу на 200-300 тыс. баррелей в сутки, а краткосрочно – на 500 тыс баррелей.

Однако уже 23 марта после совещания нефтяников в Минэнерго глава "Татнефти" Наиль Маганов сообщил о нецелесообразности с экономической точки зрения увеличивать добычу в апреле, поскольку на рынок давит переизбыток сырья, вызванный низким спросом из-за распространения по миру вируса COVID-19.

Что касается саудовцев, то они выполнили обещанное и нарастили добычу на 2 млн баррелей в день. При этом, как пишет The Wall Street Journal, есть признаки того, что часть этой нефти просто некуда деть. Один из источников издания рассказал, что сырье поставляется в местные порты "без конечного пункта назначения", т.к. покупателей нет.

Между тем, национальная нефтяная компания Saudi Aramco в среду громко отчиталась, что отправила на экспорт сразу 15 танкеров, загруженных 18,8 млн баррелей черного золота. Там заявили, что проявляют заботу о мире, который "нуждается в экономической стабильности". Саудовцы не стали уточнять, когда, кому и куда отправили груз.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Сергей
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А надували щёки, типа сейчас зальём нефтью весь мир. И залить не могут, и на цену повлиять. Одно слово - непрофессионализм на марше.
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