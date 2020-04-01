Россия отказалась увеличивать добычу нефти
Российские компании отказались от планов нарастить добычу нефти с 1 апреля после того, как развалилась сделка ОПЕК+. Напротив, нефтяники Сайдовской Аравии уже сегодня увеличили производство сырья свыше 12 млн баррелей в сутки.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в трейдинговых кругах.
Вероятно, решение Москвы связано с переполненностью рынка черного золота и падением на него спроса.Напомним, 10 марта министр энергетики Александр Новак заявлял, что отечественные производители могут увеличить добычу на 200-300 тыс. баррелей в сутки, а краткосрочно – на 500 тыс баррелей.
Однако уже 23 марта после совещания нефтяников в Минэнерго глава "Татнефти" Наиль Маганов сообщил о нецелесообразности с экономической точки зрения увеличивать добычу в апреле, поскольку на рынок давит переизбыток сырья, вызванный низким спросом из-за распространения по миру вируса COVID-19.
Что касается саудовцев, то они выполнили обещанное и нарастили добычу на 2 млн баррелей в день. При этом, как пишет The Wall Street Journal, есть признаки того, что часть этой нефти просто некуда деть. Один из источников издания рассказал, что сырье поставляется в местные порты "без конечного пункта назначения", т.к. покупателей нет.
Между тем, национальная нефтяная компания
Saudi Aramco в среду громко отчиталась, что
отправила на экспорт сразу 15 танкеров, загруженных 18,8 млн баррелей черного золота. Там заявили, что проявляют заботу о мире, который "нуждается в экономической стабильности". Саудовцы не стали уточнять, когда, кому и куда отправили груз.
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