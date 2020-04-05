Власти ждут, что последствия пандемии коронавируса еще дадут о себе знать

Экономический спад, с которым столкнулся мир, в том числе в результате вспышки COVID-19, не остановится в ближайшее время. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мировой экономический кризис еще о себе заявит", – признался Песков в программе "Москва. Путин. Кремль" на "России 1", добавив, что власти осознают это.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что необходимо готовиться к тому, что ситуация ухудшится. Для этого нужно будет, чтобы многие государства в мире координировали свои действия и принимали антикризисные меры.

Любопытно, что эксперты тоже полагают, что в России продолжатся проблемы с экономикой. Так, неизбежную рецессию из-за ситуации с нефтью и коронавирусом, которая продлится два года, предсказали экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

Специалисты отметили в своем докладе, что еще больше россиян останутся без работы, а бедность в стране будет только расти. При этом для России экономические проблемы могут оказаться куда серьезнее, чем для других стран.

Согласно прогнозу, если случится "жесткий сценарий", что ВВП страны в 2020 г. сократится на 3-3,3%.