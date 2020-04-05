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Кремль предупредил россиян о новой напасти

Кремль предупредил россиян о новой напасти
Дмитрий Песков. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Власти ждут, что последствия пандемии коронавируса еще дадут о себе знать

Экономический спад, с которым столкнулся мир, в том числе в результате вспышки COVID-19, не остановится в ближайшее время. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мировой экономический кризис еще о себе заявит", – признался Песков в программе "Москва. Путин. Кремль" на "России 1", добавив, что власти осознают это. 

Пресс-секретарь главы государства отметил, что необходимо готовиться к тому, что ситуация ухудшится. Для этого нужно будет, чтобы многие государства в мире координировали свои действия и принимали антикризисные меры.  

Любопытно, что эксперты тоже полагают, что в России продолжатся проблемы с экономикой. Так, неизбежную рецессию из-за ситуации с нефтью и коронавирусом, которая продлится два года, предсказали экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. 

Специалисты отметили в своем докладе, что еще больше россиян останутся без работы, а бедность в стране будет только расти. При этом для России экономические проблемы могут оказаться куда серьезнее, чем для других стран. 

Согласно прогнозу, если случится "жесткий сценарий", что ВВП страны в 2020 г. сократится на 3-3,3%. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Василиск
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"Власти ждут, что последствия пандемии коронавируса еще дадут о себе знать" - больше похоже что это Yтро.ру ждет всего самого плохого именно в России и усиленно пропагандирует его... давно пора спросить зачем (?)
И что?
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Версия от полковника ГРУ Квачкова - командно-штабные учения мировой закулисы!Один квадриллион 200 триллионов долларов долг Запада и США на сегодня.Этот финансовый пузырь будут сдувать
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